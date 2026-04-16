Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο το βράδυ της Πέμπτης (16/4, 22:00) στην Allwyn Arena, στη ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League, αναζητώντας μια μεγάλη ανατροπή μπροστά στον κόσμο της.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι φίλοι της ισπανικής ομάδας έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στους δρόμους της Αθήνας, συνεχίζοντας την έντονη παρουσία τους στην πόλη.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, οπαδοί της Ράγιο εμφανίζονται να τραγουδούν και να χορεύουν μαζί με γιαγιάδες που συνάντησαν στον δρόμο προς το γήπεδο, δημιουργώντας όμορφες στιγμές.

Οι φίλοι της Ράγιο βρίσκονται από νωρίς στην Αθήνα και έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους σε αρκετά σημεία της πόλης, ενόψει της σημαντικής ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

