Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο το βράδυ της Πέμπτης (16/04, 22:00) στην κατάμεστη Allwyn Arena, στη ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League, με στόχο να ανατρέψει το 3-0 του πρώτου αγώνα στη Μαδρίτη και να πάρει ιστορική πρόκριση.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα, ανακοινώθηκαν οι επιλογές για το αρχικό σχήμα της Ένωσης, καταλήγοντας στην ενδεκάδα που θα ξεκινήσει το κρίσιμο παιχνίδι.

Η ΑΕΚ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα και τη δυναμική παρουσία του κόσμου της, επιδιώκοντας να φτάσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πέτρος Μάνταλος έμεινε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, ενώ ο Λούκα Γιόβιτς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς συμπλήρωσε κάρτες στο πρώτο παιχνίδι και εκτίει ποινή μιας αγωνιστικής.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Κουτέσα, Ζίνι, Βάργκα.

Η ενδεκάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο: Μπατάγια, Φελίπε, Λεζέν, Τσαβαρία, Ράτσιου, Σις, Λόπεθ, Παλαθόν, Γκαρθία, Ακχομάχ, Ντε Φρούτος.