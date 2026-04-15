Η Βασιλεία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών στα αποδυτήρια του St. Jakob-Park, έπειτα από τη φωτιά που ξέσπασε στις 10 Απριλίου.

Η ήδη δύσκολη σεζόν για τον ελβετικό σύλλογο επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς η πυρκαγιά οδήγησε και στην αναβολή της αναμέτρησης πρωταθλήματος με την Τουν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο της σάουνας και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Καταστράφηκαν ολοσχερώς τα αποδυτήρια της ομάδας, τα γραφεία του τεχνικού επιτελείου, η αποθήκη εξοπλισμού, οι χώροι ντους, αλλά και η αίθουσα αποκατάστασης, κυρίως λόγω της φωτιάς και του καπνού.

Υπάρχει ωστόσο συγκρατημένη αισιοδοξία για ορισμένους χώρους, όπως τα αποδυτήρια φιλοξενούμενων και διαιτητών, το δωμάτιο αντιντόπινγκ και τα πλυντήρια, τα οποία ενδέχεται να διασωθούν.

Στον σύλλογο τονίζουν πως βασική προτεραιότητα είναι να καταστεί ξανά λειτουργικό το γήπεδο για τα εναπομείναντα εντός έδρας παιχνίδια της σεζόν, αν και θεωρείται δεδομένο ότι οι πληγείσες εγκαταστάσεις δεν θα αποκατασταθούν πλήρως μέχρι την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

