Η Βασιλεία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών στα αποδυτήρια του St. Jakob-Park, έπειτα από τη φωτιά που ξέσπασε στις 10 Απριλίου.

Η ήδη δύσκολη σεζόν για τον ελβετικό σύλλογο επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς η πυρκαγιά οδήγησε και στην αναβολή της αναμέτρησης πρωταθλήματος με την Τουν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο της σάουνας και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Καταστράφηκαν ολοσχερώς τα αποδυτήρια της ομάδας, τα γραφεία του τεχνικού επιτελείου, η αποθήκη εξοπλισμού, οι χώροι ντους, αλλά και η αίθουσα αποκατάστασης, κυρίως λόγω της φωτιάς και του καπνού.

ℹ️ 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐳𝐮𝐦 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐦 𝐊𝐚𝐛𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐤𝐭 Am späten Freitagabend, 10. April 2026, ereignete sich im Kabinentrakt der 1. Mannschaft des FC Basel 1893 im St. Jakob-Park aus noch nicht vollständig geklärten Gründen ein Brand. Die ersten behördlichen… pic.twitter.com/Yi2dn7SeRG — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) April 15, 2026

Υπάρχει ωστόσο συγκρατημένη αισιοδοξία για ορισμένους χώρους, όπως τα αποδυτήρια φιλοξενούμενων και διαιτητών, το δωμάτιο αντιντόπινγκ και τα πλυντήρια, τα οποία ενδέχεται να διασωθούν.

Στον σύλλογο τονίζουν πως βασική προτεραιότητα είναι να καταστεί ξανά λειτουργικό το γήπεδο για τα εναπομείναντα εντός έδρας παιχνίδια της σεζόν, αν και θεωρείται δεδομένο ότι οι πληγείσες εγκαταστάσεις δεν θα αποκατασταθούν πλήρως μέχρι την επόμενη αγωνιστική περίοδο.