Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές νομικές εξελίξεις, καθώς εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων από τη Φλόριντα κατέθεσε αγωγή εις βάρος του, αλλά και της Αργεντίνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κάνοντας λόγο για απάτη και αθέτηση συμφωνίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η εταιρεία είχε επενδύσει περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τα δικαιώματα διεξαγωγής δύο φιλικών αγώνων της Αργεντινή απέναντι σε Βενεζουέλα και Πουέρτο Ρίκο. Στους όρους της συμφωνίας προβλεπόταν η συμμετοχή του Μέσι για τουλάχιστον 30 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, εκτός απροόπτου.

Ωστόσο, ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν αγωνίστηκε στο πρώτο ματς με τη Βενεζουέλα, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις, ειδικά από τη στιγμή που την επόμενη ημέρα έπαιξε κανονικά με την Ίντερ Μαϊάμι, σημειώνοντας μάλιστα δύο γκολ.

Η εταιρεία υποστηρίζει πως υπέστη σημαντικές οικονομικές απώλειες, οι οποίες ενισχύθηκαν και από αλλαγές στη διοργάνωση, όπως η μεταφορά ενός αγώνα από το Σικάγο στη Φλόριντα. Παράλληλα, κάνει λόγο για υποσχέσεις περί διεξαγωγής μελλοντικών αγώνων ως αποζημίωση, που δεν τηρήθηκαν.

Η υπόθεση προστίθεται σε μια σειρά συζητήσεων γύρω από την παρουσία του Μέσι σε αγώνες με μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον, την ώρα που ο ίδιος συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για την Ίντερ Μαϊάμι όσο και για την εθνική ομάδα της χώρας του.