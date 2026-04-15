Μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ, που προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four του BCL, επικρατώντας της διοργανώτριας Μπανταλόνα με 72-67 μέσα σε μια «καυτή» SUNEL Arena.

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο και δημιούργησε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, δίνοντας ώθηση στην ομάδα στη μεγάλη της πρόκριση.

Παράλληλα, η «Ένωση» ανανέωσε το ραντεβού με τους φιλάθλους της για τη συνέχεια στη Μπανταλόνα και τη μάχη του Final Four.