Η ώρα της αλήθειας έφτασε για την ΑΕΚ, που φιλοξενεί τη Μπανταλόνα στο καθοριστικό Game 3 των προημιτελικών του BCL, με φόντο το εισιτήριο για το Final 4 της διοργάνωσης.

Η Ένωση έχει προετοιμαστεί εντατικά όλη την εβδομάδα, γνωρίζοντας πως η συγκεκριμένη αναμέτρηση κρίνει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή της πορεία. Το κίνητρο είναι τεράστιο και άπαντες στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο είναι έτοιμοι για τη μεγάλη μάχη.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς οι Δημήτρης Κατσίβελης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας προπονήθηκαν κανονικά και τέθηκαν στη διάθεσή του. Έτσι, η ΑΕΚ θα παραταχθεί πλήρης μπροστά στο κοινό της, στη Sunel Arena.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Νάναλι, Χαραλαμπόπουλος.