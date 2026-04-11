Ένα ιδιαίτερα θερμό και ανθρώπινο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο Βατικανό, κατά τη συνάντηση του Πάπας Λέων ΙΔ΄ με Ιταλούς Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που είχε ως στόχο να αναδείξει τον ρόλο του αθλητισμού ως μέσο ενότητας και συμπερίληψης, ένας αθλητής προσέφερε στον Ποντίφικα το χρυσό του μετάλλιο. Τότε, ο Πάπας, με εμφανή διάθεση για χιούμορ, προσποιήθηκε ότι θα το κρατήσει, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, με τον Πάπα να επιστρέφει τελικά το μετάλλιο χαμογελώντας, δείχνοντας την πιο προσιτή και ανθρώπινη πλευρά του.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα δημοφιλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη ζεστή διάθεση και την αμεσότητα του Ποντίφικα, επισημαίνοντας τη σημασία τέτοιων στιγμών που φέρνουν πιο κοντά την Εκκλησία με την κοινωνία.