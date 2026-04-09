Συνηθισμένοι στα απρόοπτα οι επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης, που το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (09.04.2026) βρέθηκαν να διανύουν με τα πόδια περίπου 600 μέτρα μέσα στη σήραγγα λόγω ακινητοποίησης συρμού.

Το πρόβλημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00, μεταξύ των σταθμών «Βούλγαρη» και «25ης Μαρτίου», με αποτέλεσμα οι επιβάτες να βγουν από το τρένο και να συνεχίσουν πεζοί μέχρι τον σταθμό «25ης Μαρτίου». Λίγο μετά τις 10:00 η λειτουργία του μετρό αποκαταστάθηκε πλήρως.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η κυκλοφορία από τον σταθμό «Μαρτίου» έως τον σταθμό «Νέα Ελβετία» πραγματοποιείται προσωρινά μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Οι επιβάτες που κινούνται προς το κέντρο ή προς τη Νέα Ελβετία πρέπει να μετεπιβιβαστούν στον σταθμό «25ης Μαρτίου» για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Τα δρομολόγια στο υπόλοιπο δίκτυο διεξάγονται κανονικά.