Μεγάλες καθυστερήσεις, οι οποίες ξεπερνούν τα 30 λεπτά, καταγράφονται το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης (09/04), στην Αττική Οδό.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα συνεχίζεται από το πρωί η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα, με ουρές να σχηματίζονται σε κάποιες από τις κεντρικές αρτηρίες της Αττικής και στις Εθνικές Οδούς.

Σύμφωνα με την Τροχαία, κίνηση σημειώνεται αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών-Λαμίας, αλλά και στην έξοδο της Αθηνών-Κορίνθου.

Παράλληλα, όσο περνάει η ώρα, όλο και μεγαλύτερο μποριλίαρισμα δημιουργείται στην άνοδο του Κηφισού, ενώ με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στην Αττική Οδό, είναι άνω των 30΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης και 15΄-20΄από κόμβο Ασπροπύργου έως έξοδο προς Ελευσίνα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Ακόμη, στην Περιφερειακή Υμηττού οι καθυστερήσεις είναι επίσης άνω των 30΄από Αγ. Παρασκευή έως Μεταμόρφωση.