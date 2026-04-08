Συμμορία ληστών στο Χαϊδάρι είχε αναπτύξει θρασύτατη δράση, στοχοποιώντας διερχόμενους οδηγούς με πρόσχημα μηχανική βλάβη. Οι δράστες παρίσταναν τους ακινητοποιημένους λόγω προβλήματος στο όχημά τους και, όταν ανυποψίαστοι πολίτες σταματούσαν για να βοηθήσουν, τους λήστευαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν στο Χαϊδάρι τρεις αλλοδαπούς, ηλικίας 32, 48 και 61 ετών, το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων (5/4). Οι συλληφθέντες φέρονται να ήταν μέλη της οργάνωσης που «χτυπούσε» ανυποψίαστους οδηγούς στην περιοχή. Οι δράστες είχαν σταθμεύσει το αυτοκίνητό τους σε κεντρικό σημείο του Χαϊδαρίου και κάλεσαν σε βοήθεια έναν διερχόμενο οδηγό, επικαλούμενοι υποτιθέμενη βλάβη στο ελαστικό του οχήματός τους. Όταν ο οδηγός πλησίασε για να συνδράμει, εκείνοι τον απείλησαν με μαχαίρι και του αφαίρεσαν 50 ευρώ.

Μετά από καταγγελίες των θυμάτων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους τρεις υπόπτους και προχώρησαν σε έρευνα στο όχημά τους. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων δύο ζεύγη πλαστών πινακίδων, 1.200 ευρώ, 60 δαχτυλίδια ευτελούς αξίας, τα οποία όπως διαπιστώθηκε, προσέφεραν ως αντάλλαγμα στους ανυποψίαστους οδηγούς, παρουσιάζοντάς τα ως κοσμήματα μεγάλης αξίας, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και ένας σουγιάς.

Εξιχνίαση υποθέσεων και ποινικές διώξεις

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής δύο ακόμη περιπτώσεις με παρόμοιο τρόπο δράσης. Από την έρευνα προκύπτει, ότι η συμμορία δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2023. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δράστες φέρονται να οδηγούσαν τα θύματά τους σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ATM), εξαναγκάζοντάς τα να τους παραδώσουν μεγαλύτερα χρηματικά ποσά.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για «ληστείες, απάτες, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων». Όπως σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.