Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε έπειτα από τα κοινά πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, έχει ήδη προκαλέσει τεράστιες οικονομικές απώλειες στις αραβικές χώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου του ΟΗΕ. Το συνολικό κόστος για την περιοχή ανέρχεται στα 186 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Ελπίζουμε οι μάχες να σταματήσουν αύριο, διότι κάθε ημέρα καθυστέρησης έχει αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε σε δημοσιογράφους από το Αμάν ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αμπντάλα αλ Νταρνταρί.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η απώλεια στο ΑΕΠ της αραβικής περιοχής μετά από έναν μήνα συγκρούσεων θα φτάσει περίπου το 6%, δηλαδή «περίπου 186 δισεκατομμύρια δολάρια» λιγότερα για την οικονομία. Οι πλούσιες πετρελαϊκές χώρες του Κόλπου, που έχουν δεχθεί ιρανικά πλήγματα ως αντίποινα για την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση, φέρουν το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος, τόνισε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Οι κοινωνικές επιπτώσεις του πολέμου είναι εξίσου ανησυχητικές. «Εκτιμάμε πως ο αριθμός των θέσεων εργασίας που θα χαθούν εξαιτίας αυτής της σύρραξης κυμαίνεται γύρω στα 3,7 εκατομμύρια», ανέφερε ο Αλ Νταρνταρί. Παράλληλα, «αναμένουμε πως επιπλέον περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι στην περιοχή θα βρεθούν ή έχουν ήδη βρεθεί κάτω από το όριο της φτώχειας αυτόν τον μήνα».

Ενεργειακή εξάρτηση και οικονομική ευθραυστότητα

Ο αξιωματούχος επισήμανε επίσης την έντονη εξάρτηση των χωρών του Κόλπου από το πετρέλαιο, τονίζοντας την ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών διαδρομών πέρα από τα Στενά του Χορμούζ. Από το συγκεκριμένο πέρασμα διέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως.

«Η αραβική οικονομία βασίζεται πρακτικά σε ένα μονάχα προϊόν», σημείωσε. «Οι χώρες που δεν εξάγουν πετρέλαιο εξαρτιόνται από τις μεταφορές κεφαλαίων αποδήμων που έχουν εγκατασταθεί στις χώρες που εξάγουν πετρέλαιο και από τη βοήθεια που προέρχεται από αυτές τις χώρες, την ώρα που οι ίδιες οι χώρες που εξάγουν πετρέλαιο δεν έχουν παρά μονάχα ένα προϊόν», εξήγησε.

«Αυτή η ευθραυστότητα της αραβικής οικονομίας αναδεικνύεται από τα πρόσφατα γεγονότα, τα οποία αποδεικνύουν ότι δεν είναι βιώσιμη», κατέληξε ο Αλ Νταρνταρί.