Εσθονία, Λετονία και Φινλανδία ανέφεραν τη νύχτα δραστηριότητα ξένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στα σύνορά τους με τη Ρωσία, σύμφωνα με ανακοινώσεις των ενόπλων δυνάμεών τους. Τα περιστατικά αυτά προκαλούν νέα ανησυχία στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Εσθονίας ανέφεραν ότι εντόπισαν «πιθανώς επικίνδυνη αεροπορική δραστηριότητα» εντός και εκτός του εναέριου χώρου της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, οι απειλές έχουν πλέον παρέλθει.

Ο συνταγματάρχης Ούκου Άρολντ δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ERR ότι είναι «πολύ πιθανό να ενεπλάκησαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν ξεφύγει της πορείας τους». Οι αρχές της Εσθονίας και της Λετονίας δεν σχολίασαν περαιτέρω το περιστατικό.

Σύμφωνα με το ERR, θραύσματα από τουλάχιστον ένα drone βρέθηκαν στην κομητεία Τάτου της Εσθονίας, ενώ εξετάζονται και άλλα πιθανά ευρήματα. Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας ανέφεραν ότι εντόπισαν ένα αγνώστου ταυτότητας μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, το οποίο ωστόσο δεν εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας.

Αύξηση επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις της με drones σε ρωσικά διυλιστήρια και διαδρομές εξαγωγών. Ορισμένοι από τους στόχους βρίσκονται κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με τις Βαλτικές χώρες και τη Φινλανδία.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέττερι Όρπο δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία έπληξε τα λιμάνια εξαγωγής πετρελαίου της Ρωσίας στο Κόλπο της Φινλανδίας με περισσότερα από 2.5000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη». Τόνισε επίσης πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Φινλανδία αντιμετωπίζει άμεση στρατιωτική απειλή.

Ένα ουκρανικό drone συνετρίβη στη Φινλανδία την Κυριακή, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος επεκτάθηκε σε φινλανδικό έδαφος. Η αστυνομία ανέφερε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έφερε κεφαλή που δεν εξερράγη.

Οι φινλανδικές ένοπλες δυνάμεις και η συνοριοφυλακή ανακοίνωσαν ότι αύξησαν την ετοιμότητά τους λόγω των πρόσφατων ουκρανικών επιθέσεων στη Ρωσία. «Όταν αυτό φαίνεται να μοιάζει με μία μεγαλύτερη επιχείρηση, σηκώνουμε τα μαχητικά μας στον αέρα, όπως έγινε κατά τη διάρκεια της τελευταίας νύχτας», δήλωσε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Τίμο Χέρανεν.

Η Συνοριοφυλακή της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι εντόπισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε παγωμένη λίμνη κοντά στα ρωσικά σύνορα, ενώ μαζί με την αστυνομία διερευνούν το περιστατικό. Όπως διευκρινίστηκε, η κατάσταση δεν συνιστά κίνδυνο για το κοινό.