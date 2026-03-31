Έναν μήνα από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καταγράφεται στη Συρία απότομη αύξηση των ανθρώπων που διασχίζουν τα σύνορα από τον Λίβανο. Σύμφωνα, δε, με τις συριακές αρχές, μεταξύ 2 και 27 Μαρτίου, περισσότερα από 200.000 άνθρωποι εισήλθαν στη Συρία μέσω των τριών επίσημων συνοριακών περασμάτων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η συντριπτική πλειοψηφία – σχεδόν 180.000 – είναι Σύροι. Ανάμεσα σε αυτούς, μάλιστα, είναι Σύροι πρόσφυγες που είχαν εγκαταλείψει τη χώρα στο παρελθόν για να βρουν ασφάλεια στον Λίβανο και τώρα αναγκάζονται να ξεριζωθούν ξανά, όπως επίσης και Σύροι που σκεφτόντουσαν εδώ και καιρό να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Περισσότεροι από 28.000 Λιβανέζοι έχουν επίσης περάσει στη Συρία, φτάνουν εξαντλημένοι, ψυχικά τραυματισμένοι και με ελάχιστα υπάρχοντα.

Είναι ενδεικτικό πως στις αρχές Μαρτίου σημειώθηκε το υψηλότερο επίπεδο αφίξεων, ιδίως οικογενειών από τα νότια προάστια της Βηρυτού και από τον νότιο Λίβανο. Περίπου οι μισοί από τους Σύρους που ερωτήθηκαν δηλώνουν ότι σκοπεύουν να παραμείνουν μόνιμα στη χώρα, παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τις περιορισμένες υπηρεσίες. Άλλοι σχεδιάζουν μόνο μια προσωρινή παραμονή. Οι περισσότεροι καταφεύγουν σε μέλη της ευρύτερης οικογένειάς τους ή σε ενοικιαζόμενα καταλύματα, ενώ μικρότερος αριθμός Λιβανέζων και Παλαιστινίων της Συρίας έχουν επίσης περάσει τα σύνορα ως μέλη μικτών οικογενειών. Οι περιοχές δε, που δέχονται μεγάλο αριθμό επαναπατριζόμενων είναι το Χαλέπι, η Ράκκα, η Περιφέρεια της Υπαίθρου Δαμασκού, το Ιντλίμπ, η Ντεϊρ Ζορ, η Νταρά και η Χομς.

Η εξασφάλιση φαγητού, στέγης, υγειονομικής περίθαλψης, μέσων βιοπορισμού και η υποστήριξη για την έκδοση δημοσίων εγγράφων παραμένουν οι άμεσες ανάγκες των ανθρώπων που φτάνουν στη Συρία από τον Λίβανο.

Πολλές οικογένειες που επιστρέφουν περιγράφουν ένα κλίμα δυσκολιών αλλά και αβεβαιότητας. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ενός Σύρου πατέρα, ο οποίος εγκατέλειψε τον Λίβανο μετά από σφοδρούς βομβαρδισμούς, επέστρεψε στη Συρία – τη χώρα καταγωγής του – αφού είχε έρθει αυτός και η οικογένειά του αντιμέτωποι με πολλές κακουχίες, ελπίζοντας πλέον η κατάσταση να είναι καλύτερη.