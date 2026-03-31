Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά τις απειλές εναντίον Αμερικανών πολιτών στη Σαουδική Αραβία, καλώντας όλους τους πολίτες των ΗΠΑ που βρίσκονται στη χώρα να καταφύγουν σε ασφαλείς χώρους.

«Παρακολουθούμε αναφορές για απειλές σε τοποθεσίες όπου συγκεντρώνονται Αμερικανοί πολίτες», ανέφερε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία σε ταξιδιωτική οδηγία που εξέδωσε. «Ενημερώνουμε τους Αμερικανούς πολίτες ότι ξενοδοχεία και άλλα σημεία συγκέντρωσης, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των ΗΠΑ, ενδέχεται να αποτελούν πιθανούς στόχους», πρόσθεσε.

Η πρεσβεία κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τα παράθυρα μέχρι νεωτέρας, επισημαίνοντας την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης.

Η νέα αυτή οδηγία εκδόθηκε μετά τις δηλώσεις των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι απείλησαν ότι θα πλήξουν αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή από την 1η Απριλίου, ως αντίποινα για τις επιθέσεις κατά του Ιράν.