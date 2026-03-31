Όπως έχουμε ξαναπεί, η Celine Dion επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή μετά από 4 χρόνια απουσίας και η ανακοίνωση έγινε ανήμερα των γενεθλίων της, δηλαδή τη Δευτέρα 30 Μαρτίου μέσα από ένα βίντεο που είχε ετοιμάσει η ίδια.

Τέσσερα χρόνια πέρασαν από την τελευταία φορά που η Celine Dion είχε πραγματοποιήσει συναυλία και γεμάτη από ευγνωμοσύνη, ανακοίνωσε στο κοινό ότι επιστρέφει ξανά στη σκηνή με 10 συναυλίες στο Παρίσι. Αφού ανακοινώθηκε η επιστροφή της σπουδαίας ερμηνεύτριας, φωταγωγήθηκε ο Πύργος του Άιφελ σε πολλά χρώματα ενώ πάνω έγραφε το όνομα της Celine Dion. Όπως φάνηκε μέσα από το παρακάτω βίντεο που κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, πλήθος κόσμου βρέθηκε κάτω από τον Πύργο του Άιφελ δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για τη μεγάλη επιστροφή της Celine Dion.

Οι συναυλίες της τραγουδίστριας θα πραγματοποιηθούν στις 12,16,19,23, 26, 30 Σεπτεμβρίου και στις 03, 07, 10, 14 Οκτωβρίου στη μεγαλύτερη αίθουσα της Ευρώπης, Paris La Défense Arena και πρόκειται να συμβεί ένα αριστουργηματικό show, 6 χρόνια μετά το τέλος της τελευταίας της περιοδείας.

Η ανακοίνωση της Celine Dion

Η Celine Dion δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου μιλά για τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για τα μηνύματα αγάπης που δεχόταν όλον τον καιρό. «Τα πάω υπέροχα, διαχειρίζομαι την υγεία μου, νιώθω καλά, τραγουδάω ξανά, κάνω ακόμα και λίγο χορό, που τον λατρεύω τόσο. Τα τελευταία χρόνια, κάθε ημέρα ένιωθα τις προσευχές, την υποστήριξη, την καλοσύνη και την αγάπη σας. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές μου, ήσασταν εκεί για εμένα.

Με κρατήσατε με τρόπους που δεν μπορώ καν να περιγράψω και είμαι πραγματικά τυχερή που έχω την υποστήριξή σας. Μου λείψατε τόσο πολύ. Tο καλύτερο δώρο της ζωή μου: την ευκαιρία να σας δω, να ερμηνεύσω για εσάς, ξανά, στο Παρίσι, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο. Είμαι τόσο χαρούμενη, τόσο έτοιμη να το κάνω αυτό, νιώθω καλά, ενθουσιασμένη, φυσικά λίγο αγχωμένη, αλλά πάνω από όλα νιώθω ευγνώμων για όλους σας. Ανυπομονώ να σας ξαναδώ. Χρόνια μου πολλά, σας αγαπώ πολύ».