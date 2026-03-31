Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohamed bin Zayead Al Nahyan. Κατά τη συνομιλία τους εξετάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις χώρες του Κόλπου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε, τέλος, την ανάγκη να επανενεργοποιηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας, ώστε να επιτευχθεί παύση των εχθροπραξιών το συντομότερο δυνατόν.