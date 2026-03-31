Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στις σορούς που εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη σε δωμάτιο διαμερίσματος που είχε σφραγιστεί στου Ζωγράφου με την αιτία του θανάτου τους να παραμένει απροσδιόριστη.

Κατά τη σχετική ενημέρωση δεν βρέθηκε τίποτα στις σορούς ενω ο θάνατος τους υπολογίζεται πριν από δύο μήνες. Δεν προέκυψε ότι οι γυναίκες είχαν μαχαιρωθεί, στραγγαλιστεί ή πυροβοληθεί ενώ δεν έχει βρέθηκε και κάτι παθολογικό.

Αναμένεται να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις που ενδεχομένως θα ρίξουν φως στα αίτια από τα οποία έχασαν τη ζωή τους μάνα και κόρη.

Ο 54χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια, όπου σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή. Στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα κουζινομάχαιρο. Ο άνδρας παραπέμφθηκε σε ανακριτή και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου. Γείτονες τον περιγράφουν, σύμφωνα με μαρτυρίες στο newsit.gr, ως αμίλητο και με ψυχολογικά προβλήματα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026, όταν συγγενείς των θυμάτων ανησύχησαν από την πολύμηνη απουσία επικοινωνίας και ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 54χρονος προσπάθησε να τους παραπλανήσει, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες απουσίαζαν και οδηγώντας τους σε άλλο διαμέρισμα.

Οι αρχές επέστρεψαν με εισαγγελική εντολή και πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι, όπου εντόπισαν το μακάβριο εύρημα των δύο σορών. Συγγενικό πρόσωπο των θυμάτων δήλωσε στο newsit.gr ότι είχε υποψιαστεί πως κάτι κακό είχε συμβεί, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως οι δύο γυναίκες ήταν ήδη νεκρές πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση.

«Πέθαναν από παθολογικά αίτια»

Ο 54χρονος γιος της οικογένειας υποστηρίζει πως η μητέρα και η αδερφή του πέθαναν από παθολογικά αίτια και εκείνος έκρυψε τις σορούς σε δωμάτιο του σπιτιού.

Το σφράγισε μάλιστα με στόκο και προσπαθούσε να συνεχίσει τη ζωή του.

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν».

Ο ίδιος υποστηρίζει πως η αδερφή του πέθανε από καρκίνο πριν από περίπου 3 μήνες και δύο μέρες μετά «έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του. Φέρεται να είπε στις Αρχές ότι δεν ήθελε να μαθευτεί η οικογενειακή τραγωδία και πήρε την απόφαση να κρύψει τις σορούς.

Στοιχείο που έβαλε σε σκέψεις τους αστυνομικούς ήταν η συμπεριφορά του 54χρονου όταν χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού. Ανέφερε αρχικά πως η μητέρα και η αδερφή του έμεναν σε άλλο σπίτι. Όταν όμως οι Αρχές επέστρεψαν για δεύτερη φορά, αναγκάστηκε τελικά να τους οδηγήσει στο δωμάτιο που έκρυβε την φρίκη.