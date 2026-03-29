Ένας άνδρας συνελήφθη αφού αυτοκίνητο χτύπησε πολλούς πεζούς στο κέντρο της πόλης Ντέρμπι στη Βρετανία χθες, Σάββατο, το βράδυ, γράφουν οι Times, επικαλούμενοι την αστυνομία.

BREAKING: A man has been arrested after multiple pedestrians were hit by a car in Derby’s city centre. Derbyshire Police say a number of people have been injured, some of them seriously.https://t.co/8Vv9g6qzyS 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/fP1EaPZUnN — Sky News (@SkyNews) March 29, 2026

Μερικοί από τους πεζούς που χτυπήθηκαν τραυματίστηκαν σοβαρά και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες των πληρωμάτων ασθενοφόρων προτού διακομισθούν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times.