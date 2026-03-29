Ένας άνδρας συνελήφθη αφού αυτοκίνητο χτύπησε πολλούς πεζούς στο κέντρο της πόλης Ντέρμπι στη Βρετανία χθες, Σάββατο, το βράδυ, γράφουν οι Times, επικαλούμενοι την αστυνομία.
BREAKING: A man has been arrested after multiple pedestrians were hit by a car in Derby’s city centre.
Derbyshire Police say a number of people have been injured, some of them seriously.https://t.co/8Vv9g6qzyS
— Sky News (@SkyNews) March 29, 2026
Μερικοί από τους πεζούς που χτυπήθηκαν τραυματίστηκαν σοβαρά και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες των πληρωμάτων ασθενοφόρων προτού διακομισθούν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times.
Multiple pedestrians have been struck by a car in Derby city centre.
The vehicle struck in the Friar Gate area at about 9.30pm tonight.
A number of people were injured, some of them seriously, and were treated at the scene by ambulance crews before being taken to hospital. pic.twitter.com/EYdHhStfzi
— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) March 29, 2026
