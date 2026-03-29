Στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ψηφιακών υποδομών στοχεύει το νέο νομοσχέδιο που παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1309 (Gigabit Infrastructure Act – GIA).

Σύμφωνα με το υπουργείο, το νέο θεσμικό πλαίσιο φέρνει πιο γρήγορα δίκτυα και λιγότερη γραφειοκρατία. Επιταχύνει την ανάπτυξη δικτύων gigabit μέσω κοινής χρήσης υφιστάμενων υποδομών και καλύτερου συντονισμού τεχνικών έργων, μειώνοντας την ανάγκη για νέες εκσκαφές και επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις, άρα και το κόστος εγκατάστασης.

Παράλληλα, απλοποιεί και ψηφιοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης και τα δικαιώματα διέλευσης μέσα από ένα Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης, που συγκεντρώνει δεδομένα για υποδομές, προγραμματισμένα έργα και διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαφάνεια και η πρόσβαση σε πληροφορίες, ενώ προβλέπονται μηχανισμοί επίλυσης διαφορών και εποπτείας, διασφαλίζοντας σταθερό και ασφαλές πλαίσιο για την ταχεία υλοποίηση ψηφιακών έργων σε όλη τη χώρα.

«Με το νομοσχέδιο που σύντομα θέτουμε σε διαβούλευση, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο στόχος μας είναι σαφής: λιγότερη γραφειοκρατία και μικρότερη όχληση στους πολίτες για πιο γρήγορο και αξιόπιστο ίντερνετ. Βάζουμε τέλος στις επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις στους ίδιους δρόμους, ενισχύοντας τον συντονισμό των έργων και την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών. Παράλληλα, αναβαθμίζουμε το e-Διέλευσις και δημιουργούμε ένα ενιαίο σημείο πληροφόρησης για ταχύτερες και πιο διαφανείς διαδικασίες. Επενδύουμε σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί μια γειτονιά όπου πρόκειται να εγκατασταθούν οπτικές ίνες. Μέχρι σήμερα, οι κάτοικοι έβλεπαν τον ίδιο δρόμο να «ανοίγει» επανειλημμένα από διαφορετικούς παρόχους ή για διαφορετικά έργα. Με τις νέες ρυθμίσεις, τα έργα θα συντονίζονται κεντρικά και θα υλοποιούνται ταυτόχρονα, αξιοποιώντας κοινές υποδομές. Το αποτέλεσμα είναι λιγότερα σκαψίματα, μικρότερη όχληση και ταχύτερη ολοκλήρωση.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να μειώσει το κόστος εγκατάστασης μέσω της κοινής χρήσης υποδομών και του συντονισμού έργων, απελευθερώνοντας πόρους για νέες επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας στον κλάδο.

Το Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης και ο ρόλος του e-Διέλευσις

Κομβικό ρόλο στη μετάβαση αυτή έχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός των διαδικασιών. Το υφιστάμενο σύστημα e-Διέλευσις, που ήδη χρησιμοποιείται για την αδειοδότηση και τον συντονισμό έργων διέλευσης οπτικών ινών, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία υλοποιείται το νέο πλαίσιο του GIA.

Το σύστημα ενσωματώνεται και επεκτείνεται στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης (ΕΣΠ), το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρική ψηφιακή πύλη για το σύνολο των τεχνικών έργων και υποδομών. Μέσω του ΕΣΠ:

* διευρύνονται οι λειτουργίες του e-Διέλευσις πέρα από τα έργα οπτικών ινών,

* ενισχύεται η διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα,

* συγκεντρώνονται δεδομένα για υφιστάμενες και προγραμματισμένες υποδομές,

* ενισχύεται ο συντονισμός μεταξύ φορέων και παρόχων και

* επιταχύνονται οι διαδικασίες έγκρισης και υλοποίησης.

Για τον πολίτη, όλα αυτά μεταφράζονται σε ταχύτερες συνδέσεις στο σπίτι και στην εργασία, λιγότερη γραφειοκρατία και πιο σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες. Σε μια εποχή όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί βασική προϋπόθεση για εργασία, εκπαίδευση και επικοινωνία, η επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων αποκτά καθοριστική σημασία.

Η διαβούλευση του νέου νομοσχεδίου αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η έκδοση των ΚΥΑ προβλέπεται σε διάστημα 6 έως 12 μηνών και η υλοποίηση των πρώτων συγχρονισμένων έργων σε 12 έως 24 μήνες, με αρχικές παρεμβάσεις σε αστικές και επιλεγμένες νησιωτικές περιοχές.

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεωρείται, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της χώρας, με άμεσο και απτό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και με στόχο την ευρύτερη και πιο ισότιμη πρόσβαση σε αξιόπιστες ψηφιακές υποδομές.