Ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη εκτός έδρας ήττα στην ιστορία του από τη Βαλένθια, καθώς έχασε με 85-84 στη «Roig Arena».

Οι δύο ομάδες διαθέτουν μακρά ιστορία αναμετρήσεων στη διοργάνωση, που ξεκινά από τη σεζόν 2003/04, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν μέχρι πρότινος αήττητο σερί στην Ισπανία. Ωστόσο, αυτό έλαβε τέλος, καθώς μετά από οκτώ διαδοχικές νίκες γνώρισε την πρώτη του ήττα.

Έτσι, η Βαλένθια «δίπλωσε» στις νίκες την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και σε όποια πιθανή ισοβαθμία θα έχει το «πάνω» χέρι.

Αναλυτικά η προϊστορία στα παιχνίδια Βαλένθια – Ολυμπιακός:

– 15/01/2004 Βαλένθια – Ολυμπιακός 78-90

– 17/02/2011 Βαλένθια – Ολυμπιακός 79-85

– 16/10/2014 Βαλένθια – Ολυμπιακός 68-71

– 30/11/2017 Βαλένθια – Ολυμπιακός 64-72

– 10/01/2020 Βαλένθια – Ολυμπιακός 91-93

– 31/03/2021 Βαλένθια – Ολυμπιακός 79-88

– 24/02/2023 Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-92

– 08/02/2024 Βαλένθια – Ολυμπιακός 65-78

– 24/03/2026 Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84