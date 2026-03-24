Οι έντονες βροχοπτώσεις που αναμένεται να πλήξουν αύριο Τετάρτη (25/3) την Κρήτη και ιδιαιτέρως το ανατολικό τμήμα του νησιού, οδήγησε τις τοπικές Αρχές στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και τους δήμους Χανίων και Πλατανιά Χανίων να ακυρώσουν τις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου.

Σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου αναφέρει συγκεκριμένα, ότι «λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που προβλέπονται από την ΕΜΥ για αύριο στην Π.Ε. Ρεθύμνης και για προστασία των μαθητών, καθώς και όλων των συμμετεχόντων, η καθιερωμένη παρέλαση της 25ης Μαρτίου ματαιώνεται. Η Δοξολογία καθώς και οι καταθέσεις στεφάνων, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν κανονικά».

Την ακύρωση της καθιερωμένης παρέλασης για την επέτειο της 25ης Μαρτίου στα Χανιά, λόγω των καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατούν, ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έπειτα από την τελευταία πρόβλεψη καιρικών συνθηκών που εκδόθηκε απόψε το βράδυ, η οποία επιβεβαιώνει έντονες βροχοπτώσεις για το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Μαρτίου, ανακοινώνεται η ακύρωση της Παρέλασης. Υπενθυμίζουμε ότι η δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Πόλης θα πραγματοποιηθούν κανονικά».

Σε αντίστοιχη ανακοίνωση προχώρησε και ο Δήμος Πλατανιά, ο οποίος αναφέρει: «Ο Δήμος Πλατανιά σας ενημερώνει, ότι λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι προγραμματισμένες μαθητικές παρελάσεις της 25ης Μαρτίου σε Αλικιανό, Βουκολιές και Κολυμπάρι δεν θα πραγματοποιηθούν, για λόγους ασφάλειας των μαθητών. Οι προγραμματισμένες δοξολογίες στους κατά τόπους Ιερούς Ναούς, καθώς και οι καταθέσεις στεφάνων, θα πραγματοποιηθούν κανονικά».

Όσοι συμμετέχουν στις παρελάσεις σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο θα μάθουν αύριο Τετάρτη αν τελικά θα παρελάσουν, αφού και στις δύο περιπτώσεις οι ανακοινώσεις αναμένεται να δημοσιοποιηθούν νωρίς το πρωί της 25ης Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου: «Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η αυριανή μαθητική-στρατιωτική παρέλαση στο Ηράκλειο θα ακυρωθεί, ενώ κανονικά θα γίνουν η Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου στις 10:45 π.μ. και η κατάθεση στεφάνων στο Άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11:30 π.μ. Η ανακοίνωση για την ενδεχόμενη ακύρωση της μαθητικής-στρατιωτικής παρέλασης στο Ηράκλειο θα γίνει νωρίς το πρωί, ανήμερα της 25ης Μαρτίου».

Αντίστοιχη ανακοίνωση υπήρξε και από την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου: «Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου ανακοινώνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, η διεξαγωγή της αυριανής παρέλασης (Τετάρτη 25 Μαρτίου) στον Άγιο Νικόλαο τελεί υπό διαρκή αξιολόγηση. Σε περίπτωση που επικρατήσουν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες αύριο, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση το πρωί της Τετάρτης σχετικά με την ακύρωση της παρέλασης στο σύνολό της. Η δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης θα πραγματοποιηθούν κανονικά, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών».