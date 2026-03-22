Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία επιχείρησε να εντείνει τις επιθέσεις της την περασμένη εβδομάδα, εκμεταλλευόμενη τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, γεγονός που, όπως ανέφερε, οδήγησε σε αύξηση των απωλειών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ένταση των μαχών έχει αυξηθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες σε αρκετά μέτωπα.

«Στην περιοχή του Ντονέτσκ, οι θέσεις μας άλλαξαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιστέκονται παρά την πίεση, επισημαίνοντας πως η κατάσταση παραμένει δυναμική και απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε: «Στην περιοχή του Χάρκιβ και στις συνοριακές περιοχές της περιοχής του Σούμι παρατηρούμε απόπειρες (των ρωσικών δυνάμεων) να προωθηθούν από τα σύνορα – Οι ρωσικές μονάδες που πραγματοποιούν τις απόπειρες αυτές εξοντώνονται».

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγες ημέρες μετά από σειρά ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ουκρανικές πόλεις, οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, το Κίεβο έχει εντείνει τις διπλωματικές του επαφές με δυτικούς συμμάχους, ζητώντας επιπλέον στρατιωτική και οικονομική στήριξη.

Την ίδια στιγμή, οι ουκρανικές αρχές αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στα ανατολικά και βόρεια μέτωπα, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω ρωσικής προέλασης και την ενίσχυση των γραμμών άμυνας ενόψει της θερινής περιόδου.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, από την πλευρά του, σε πρόσφατη δήλωσή του είχε πει ότι οι ρωσικές δυνάμεις «προχωρούν σταθερά» και ότι «η Μόσχα θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι της». Τόνισε επίσης πως «η ασφάλεια της Ρωσίας δεν είναι διαπραγματεύσιμη».