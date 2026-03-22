Ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, βρέθηκε στην Ιταλία με αφορμή μια τελετή που διοργανώνει η Μιλάνο προς τιμήν του. Παράλληλα, παρακολούθησε και αγώνα της πρώην ομάδας του για την εγχώρια λίγκα.

Κατά την παραμονή του στη χώρα, ο Σέρβος πρόεδρος της EuroLeague παραχώρησε δηλώσεις σε τοπικό Μέσο, αναφερόμενος στην πορεία και το μέλλον του κορυφαίου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Ο Μποντιρόγκα τόνισε ότι η EuroLeague βρίσκεται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο και συνεχίζει να βελτιώνεται κάθε χρόνο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σύντομα αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για το μέλλον της λίγκας, χωρίς όμως να διευκρινίζει σε ποιο συγκεκριμένο γεγονός αναφέρεται, αφήνοντας περιθώρια για εικασίες και προβλέψεις.

Τέλος, τόνισε ότι η EuroLeague πρέπει να συνεργαστεί και να συνυπάρξει με άλλους οργανισμούς που επιδιώκουν να έχουν ηγετικό ρόλο στη μπασκετική σκηνή της Ευρώπης.

Η δήλωσή του

«Η EuroLeague σήμερα είναι εξαιρετικά δυνατή και βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο. Πρέπει να βρούμε λύσεις μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους στο μπάσκετ που να λειτουργούν για όλους.

Όμως πρέπει να πω ότι η λίγκα βρίσκεται σε κορυφαίο επίπεδο και θα παραμείνει έτσι. Είμαστε σε επικοινωνία με όλους.

Σύντομα θα υπάρξουν νέα, αλλά προς το παρόν είμαστε επικεντρωμένοι στο να ολοκληρώσουμε τη σεζόν δυνατά».