Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβς αποκάλυψε μια διαφορετική πτυχή της προσωπικότητάς του, δοκιμάζοντας τις ικανότητές του στην ταχυδακτυλουργία και εντυπωσιάζοντας με το ταλέντο του μακριά από τα παρκέ.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού δείχνει πως δεν περιορίζεται μόνο στο μπάσκετ, καθώς στον ελεύθερο χρόνο του αναζητά νέες εμπειρίες, είτε μέσα από ταξίδια και επισκέψεις σε μουσεία, είτε γνωρίζοντας διαφορετικές κουλτούρες.

Αυτή τη φορά, αποφάσισε να ασχοληθεί με κάτι εντελώς διαφορετικό, παρακολουθώντας ταχύρρυθμα online μαθήματα ταχυδακτυλουργίας. Μάλιστα, δεν έμεινε μόνο στη θεωρία, αλλά τόλμησε να παρουσιάσει τα πρώτα του κόλπα μπροστά σε κοινό.

Με εμφάνιση που ταίριαζε απόλυτα στον ρόλο —ακόμα και με ημιψηλό καπέλο— ο Χέιζ-Ντέιβις έδειξε διάθεση για δημιουργική έκφραση, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο του δεν περιορίζεται μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών.

Δείτε το Βίντεο: