Ο καρκίνος των ωοθηκών παραμένει μια από τις πλέον δύσκολες μορφές καρκίνου, καθώς συνήθως εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα και διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Οι καθιερωμένες θεραπείες, όπως η χημειοθεραπεία, προσφέρουν συχνά αρχική ανταπόκριση, όμως ο καρκίνος αναπτύσσει αντοχή στα φάρμακα και επανεμφανίζεται με επιθετικό τρόπο.

Νέα εκτενής ανασκόπηση ερευνών δείχνει ότι η ρεσβερατρόλη – φυσική ένωση που συναντάται στα σταφύλια, τα φιστίκια και τα μύρτιλα – μπορεί να συνδέεται με πρωτεΐνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του καρκίνου των ωοθηκών. Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει τον δρόμο για πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Future Integrative Medicine, συγκεντρώνει δεδομένα από δεκάδες επιστημονικές εργασίες και αξιοποιεί υπολογιστική μοντελοποίηση για να αποτυπώσει πώς η ρεσβερατρόλη αλληλεπιδρά με τέσσερις βασικές πρωτεΐνες του καρκίνου των ωοθηκών. Η ένωση φαίνεται να δρα σε πολλαπλά επίπεδα: ως αντιφλεγμονώδης παράγοντας, αντιοξειδωτικό, αναστολέας της ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων και ενισχυτής της αποτελεσματικότητας των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

Το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς περίπου 11,2 στις 100.000 γυναίκες διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο των ωοθηκών. Οι περισσότερες ασθενείς με προχωρημένο στάδιο που ανταποκρίνονται αρχικά στη θεραπεία υποτροπιάζουν μέσα σε δύο έως τρία χρόνια, ενώ οι επανεμφανίσεις είναι συχνά ανθεκτικές στα φάρμακα. Αν η ρεσβερατρόλη αποδειχθεί ικανή να περιορίσει αυτή την αντοχή, ακόμη και μερικώς, θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά την πορεία της νόσου για χιλιάδες γυναίκες.

Η μεθοδολογία της ανασκόπησης

Η δημοσίευση αποτελεί άρθρο ανασκόπησης, γεγονός που σημαίνει ότι οι ερευνητές δεν διεξήγαγαν νέα εργαστηριακά πειράματα ή κλινικές δοκιμές. Αντ’ αυτού, συνέλεξαν και ανέλυσαν υπάρχουσες μελέτες από επιστημονικές βάσεις δεδομένων, καλύπτοντας δημοσιεύσεις της περιόδου 2001–2025. Στόχος ήταν η χαρτογράφηση της αλληλεπίδρασης της ρεσβερατρόλης με τον καρκίνο των ωοθηκών σε μοριακό επίπεδο και η καταγραφή νέων μεθόδων χορήγησης που θα βελτιώσουν την απορρόφησή της στον οργανισμό.

Για το σκέλος της υπολογιστικής μοντελοποίησης, η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε προσομοιώσεις που προβλέπουν πώς ένα μικρό μόριο, όπως η ρεσβερατρόλη, «κουμπώνει» στην τρισδιάστατη δομή μιας πρωτεΐνης – όπως ένα κλειδί σε κλειδαριά. Οι επιστήμονες άντλησαν τις γνωστές δομές τεσσάρων πρωτεϊνών που σχετίζονται με τον καρκίνο των ωοθηκών από διεθνή επιστημονική βάση δεδομένων και αξιοποίησαν το εξειδικευμένο λογισμικό AutoDock Vina για να προσομοιώσουν τη σύνδεση της ρεσβερατρόλης με καθεμία από αυτές.