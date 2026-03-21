Ο Παναθηναϊκός λύγισε τον Ερυθρό Αστέρα με 82-74 για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι με έντονο σασπένς στο «Τ-Center».

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις στάθηκε στη σημασία της νίκης, σχολίασε την εμφάνιση του Κέντρικ Ναν και μίλησε για τη συνεργασία του με τους υπόλοιπους σταρ της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις «Έπρεπε να κερδίσουμε και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Ευχαριστούμε πολύ τους φιλάθλους. Πολύ καλή νίκη για εμάς. Μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Ο Κέντρικ Ναν έκανε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε ακόμα περισσότερα αν πιστέψουμε σε εμάς. Πολύ καλή νίκη της ομάδας». Για το «δώστε μου την μπάλα» που είπε προς το τέλος του παιχνιδιού: «Αυτή είναι η ομάδα του Ναν και του Λεσόρ. Θα προσφέρω τις υπηρεσίες μου όπως μπορώ. Έχουμε αρχηγό τον πρωταθλητή Σλούκα. Είμαι εδώ και θα κάνω ότι χρειάζεται και αν δεν χρειάζονται, θα κάνω πάλι τα υπόλοιπα για να βοηθήσω». Για τη συνύπαρξη με άλλους σούπερ σταρ: «Ένα από τα πράγματα που έχω μάθει, από έναν από τους καλύτερους προπονητές μου, τον Σαρούνας Γιασικέβιτσιους, είναι πως σε ένα παιχνίδι μπορεί να έχω 20 πόντους και σε ένα άλλο έξι. Αυτό δεν αλλάζει αυτά που πρέπει να κάνω στο παρκέ. Καλύτερα να έχω έξι πόντους και να κερδίζουμε, από το να έχω 30 και να χάσουμε».

