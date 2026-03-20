Η μηνιγγίτιδα στο Κεντ της Βρετανίας προκαλεί ανησυχία, καθώς ο πατέρας μιας 18χρονης μαθήτριας που έχασε τη ζωή της περιγράφει πώς η κατάσταση της κόρης του επιδεινώθηκε ραγδαία μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 27, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εκστρατεία εμβολιασμού.

Η Juliette Kenny πέθανε το Σάββατο 14 Μαρτίου, μόλις μία ημέρα αφού παρουσίασε τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας, η οποία έχει εξαπλωθεί σε αρκετές πόλεις του Κεντ και του Λονδίνου. Η μαθήτρια λυκείου ήταν, όπως αναφέρουν οι οικείοι της, «υγιής, δυνατή και ενεργητική» πριν από τον θάνατό της.

Ο πατέρας της, Michael Kenny, αντιλήφθηκε για πρώτη φορά ότι η κόρη του δεν ήταν καλά τις πρώτες ώρες της Παρασκευής 13 Μαρτίου. «Το πρωί της Παρασκευής την πήγαμε στο τοπικό επείγον ιατρείο, καθώς εμφανίστηκε αλλαγή στο χρώμα των μάγουλών της», δήλωσε ο Kenny.

Εκείνη τη στιγμή η έφηβη δεν παρουσίαζε άλλα συμπτώματα. Της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

«Η Juliette πάλεψε γενναία για ώρες, αλλά παρά τη φανταστική υποστήριξη των γιατρών του NHS, η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε λιγότερο από 12 ώρες», πρόσθεσε ο πατέρας. «Ήμασταν δίπλα της μέχρι το τέλος, και οι τελευταίοι ήχοι που άκουσε ήταν οι φωνές των ανθρώπων που την αγαπούσαν, λέγοντάς της πόσο πολύτιμη και αγαπητή ήταν».

Επίσης, ο Michael Kenny περιέγραψε την κόρη του ως ένα παιδί γεμάτο «θετική ενέργεια», σημειώνοντας ότι η «καταστροφή» από τον θάνατό της είναι «απέραντη» και κάτι που «καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε να βιώσει». «Καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε να βιώσει αυτόν τον πόνο και την τραγωδία», συνέχισε.

«Είμαστε απίστευτα υπερήφανοι γονείς για δύο υπέροχες κόρες. Η Juliette ήταν μια δύναμη σε αυτόν τον κόσμο. Με την υπέροχα θετική ενέργειά της, διέδιδε χαρά, αγάπη και διασκέδαση σε όσους την περιβάλλουν και συνεχίζει να το κάνει ακόμα και τώρα. Η απώλειά της για εμάς, την οικογένεια και τους φίλους της είναι ανυπολόγιστη», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, «το να μοιραζόμαστε ιστορίες για την ενσυναίσθηση, τη ζεστασιά και τη χαρά που δημιουργούσε βοηθά την οικογένεια και τους φίλους να αντεπεξέλθουν αυτή τη στιγμή. Η ενέργειά της συνεχίζει να δίνει δύναμη σε όσους την αγαπούν».

Τέλος η γιαγιά της δήλωσε συντετριμμένη ότι: «Δεν μπορώ να πω τίποτα χωρίς να κλάψω. Όλοι λαμβάνουμε αντιβιοτικά γιατί ήμασταν στο νοσοκομείο μαζί της όταν πέθανε».