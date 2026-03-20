Η έντονη χιονόπτωση που σημειώθηκε το βράδυ στα όρια των νομών Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αποτέλεσμα της χιονόπτωσης ήταν να ακινητοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης (19/3) στο επαρχιακό οδικό δίκτυο λεωφορείο που μετέφερε μαθητές στο Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε τη θεατρική ομάδα του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου.

Ύστερα από κλήση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για παροχή συνδρομής, οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ανταποκρίθηκαν άμεσα, προχωρώντας σε ρίψη αλατιού και αποχιονισμό στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο απεγκλωβισμός του λεωφορείου που μετέφερε μαθητές, διασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων των επιβαινόντων.