Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τη φυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, με την τουρκική πολιτική σκηνή να εξακολουθεί να επηρεάζεται βαθιά από τις εξελίξεις που ακολούθησαν τη σύλληψή του.

Η επέτειος της 19ης Μαρτίου βρίσκει την Τουρκία σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί ανασύνταξη και ανανέωση των δυνάμεών του.

Στις τοπικές εκλογές της 31ης Μαρτίου 2024, το CHP αναδείχθηκε πρώτο κόμμα για πρώτη φορά από το 1977. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, βρέθηκε αντιμέτωπο με κύμα δικαστικών διώξεων, συλλήψεων και αγωγών, γεγονός που άλλαξε τις εσωτερικές ισορροπίες και τη στρατηγική του.

Ο Ιμάμογλου συνελήφθη στις 19 Μαρτίου 2025 και προφυλακίστηκε στις 23 Μαρτίου, την ίδια ημέρα που ανακηρύχθηκε υποψήφιος για την προεδρία του CHP με 15,5 εκατομμύρια ψήφους. Είχε προηγηθεί η ανάκληση του πανεπιστημιακού του διπλώματος στις 18 Μαρτίου.

Μετά τη σύλληψή του, η πλατεία Σαρατσχανέ στην Κωνσταντινούπολη – έξω από το Δημαρχείο – μετατράπηκε σε επίκεντρο πολυήμερων διαδηλώσεων. Η ηγεσία του CHP παρέμεινε για ημέρες στο δημαρχείο, εν αναμονή ενδεχόμενου διορισμού επιτρόπου.

Κλιμάκωση διώξεων και πολιτικές αντιδράσεις

Η υπόθεση Ιμάμογλου συνοδεύτηκε από ευρύτερη πίεση προς το CHP, με συλλήψεις και διώξεις δημάρχων σε όλη τη χώρα. Συνολικά 20 δήμαρχοι του κόμματος συνελήφθησαν με κατηγορίες όπως διαφθορά και δωροδοκία, εκ των οποίων 18 παραμένουν στη φυλακή.

Παράλληλα, αρκετοί δήμοι τέθηκαν υπό οικονομικό έλεγχο, ενώ καταγράφηκαν και παραιτήσεις αιρετών που εντάχθηκαν στο κυβερνών κόμμα AKP. Στελέχη του CHP αποδίδουν τις εξελίξεις σε «πίεση μέσω ερευνών» και «απειλές συλλήψεων».

Ανασύνταξη και πολιτική επιμονή

Παρά τις πιέσεις, το CHP επιχείρησε να αναδιοργανωθεί και να ενισχύσει την παρουσία του στο πολιτικό σκηνικό. Ο ηγέτης του κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ ενίσχυσε τη θέση του μέσα από τις κινητοποιήσεις και εξελέγη τρεις φορές πρόεδρος σε διαδοχικά συνέδρια.

Η κυρίαρχη θέση που επαναλαμβάνει συχνά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πως οι διώξεις είναι «πολιτικές, όχι δικαστικές», επιχειρώντας να διαμορφώσει ένα αφήγημα περί πολιτικής στοχοποίησης.

Αβέβαιο μέλλον για τον Ιμάμογλου

Το μέλλον της υποψηφιότητας Ιμάμογλου παραμένει αβέβαιο, καθώς τα νομικά εμπόδια εξακολουθούν να απειλούν την πολιτική του πορεία. Εάν επικυρωθεί η ανάκληση του διπλώματός του ή επιβληθεί πολιτική απαγόρευση μετά την ολοκλήρωση της δίκης που ξεκίνησε φέτος, η υποψηφιότητά του θα ακυρωθεί.

Παρά τα εμπόδια, το CHP εξακολουθεί να δηλώνει ανοιχτά τη στήριξή του προς τον Ιμάμογλου, θεωρώντας την υπόθεσή του κομβική για τη δημοκρατική πορεία της χώρας.