Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τη μη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Ο Παύλος Μαρινάκης, σε δηλώσεις του το πρωί, χαρακτήρισε «παράνοια» το αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, «εμφανίστηκε χωρίς ενσυναίσθηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις λόγω της αύξησης των τιμών, δηλώνοντας ότι “δεν βλέπει λόγο να ανοίξει τρύπα στον προϋπολογισμό”».

Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνει ο Κώστας Τσουκαλάς, «χώρες όπως η Αυστρία και η Ιταλία, με δεξιές κυβερνήσεις, προχωρούν ήδη σε προσωρινή μείωση του ΕΦΚ, καταρρίπτοντας –όπως υποστηρίζει– το επιχείρημα του πρωθυπουργού, ότι όλοι αναμένουν ευρωπαϊκή απόφαση». «Η αλήθεια αποκαλύπτεται», αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει πάνω στην αύξηση των τιμών, για να μοιράσει στη συνέχεια επιδόματα-αντίδωρα, παραμένοντας πιστή στην προεκλογική ψηφοθηρική της τακτική».

Καταλήγοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς προειδοποιεί, πως όσο η κυβέρνηση δεν λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα, η ζημιά στην οικονομία και την κοινωνία θα μεγαλώνει.