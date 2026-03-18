Στην επετειακή εκδήλωση για τα 50χρονα του ΕΛΚ, έγιναν ειδικές αναφορές στην κρίση χρέους και στην παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη – ως παράδειγμα των προσπαθειών του ΕΛΚ και της ανθεκτικότητας της Ε.Ε.

«Είμαι περήφανος που κρατήσαμε την Ελλάδα στην ευρωζώνη», είπε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαίκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα αναφέρθηκε στη σημερινή εικόνα της ελληνικής οικονομίας, απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό και σημειώνοντας: «με τον Κυριάκο τώρα η Ελλάδα αποτελεί success story».