Με 255 ψήφους υπέρ και 16 «παρών» εξελέγη από την Ολομέλεια της Βουλής ο βουλευτής Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος στο αξίωμα του Δ΄ αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο κ. Κουκουλόπουλος αναλαμβάνει τη θέση μετά τη διαγραφή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ του βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Η αντικατάσταση πραγματοποιήθηκε βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 3, του Κανονισμού της Βουλής, το οποίο προβλέπει ότι «η θητεία αντιπροέδρου της Βουλής λήγει αυτοδικαίως σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας από την οποία προέρχεται».

Κατά την ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας για την εκλογή του Δ΄ αντιπροέδρου, παρών ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, εκπροσωπώντας τη δεύτερη σε κοινοβουλευτική δύναμη ομάδα του Σώματος.

Ο προεδρεύων Β΄ αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, ανακοινώνοντας το αποτέλεσμα, συνεχάρη τον νέο αντιπρόεδρο λέγοντας «συγχαρητήρια και καλή επιτυχία», ενώ η αίθουσα αντήχησε από χειροκροτήματα των βουλευτών.

Το βιογραφικό του Πάρι Κουκουλόπουλου

Ο νέος αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Πάρις Κουκουλόπουλος, γεννήθηκε στην Κοζάνη στις 26 Μαρτίου 1956. Είναι απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με ειδικότητα Χημικός – Μηχανικός, μιλά Αγγλικά και είναι παντρεμένος.

Από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ, συμμετέχει ενεργά από το 1974 στις πολιτικές διαδικασίες του κόμματος και σήμερα είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Υπηρέτησε επί σειρά ετών την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκλεγόμενος πέντε φορές δήμαρχος Κοζάνης (1991–2009), ενώ διετέλεσε πρώτος αιρετός πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ (1999–2007).

Υπήρξε μέλος και επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ, όπου διετέλεσε αντιπρόεδρος, καθώς και μέλος στη Μόνιμη Συνδιάσκεψη των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2009–2014 και επανεξελέγη βουλευτής Κοζάνης στις εκλογές του 2023.

Έχει διατελέσει υφυπουργός Εσωτερικών το 2011 και αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2014. Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο είχε οριστεί κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.