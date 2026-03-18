Το Σάββατο 21 Μαρτίου, το περιοδικό διεθνών θεμάτων Int. κυκλοφορεί μαζί με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, προτείνοντας ένα τεύχος αφιερωμένο στις μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις της εποχής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας πόλεμος που διεξάγεται χωρίς σαφή στρατηγική και χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Στο όνομα της εξουδετέρωσης ενός εγκληματικού καθεστώτος, μια χώρα με μακραίωνη ιστορία οδηγείται στη διάλυση, ενώ οι διεθνείς ισορροπίες δοκιμάζονται επικίνδυνα, φέρνοντας τον πλανήτη πιο κοντά στο ενδεχόμενο μιας γενικευμένης σύρραξης.

Μέσα από αναλύσεις, μαρτυρίες και ρεπορτάζ, το Int. επιχειρεί να φωτίσει το σύνθετο αυτό τοπίο. Ανάμεσα στα θέματα που ξεχωρίζουν περιλαμβάνεται ένα εκτενές πορτρέτο του Ιράν, από την εποχή του Σάχη έως τη σημερινή πραγματικότητα, καταγράφοντας τις βαθιές πολιτικές και κοινωνικές μεταβολές που καθόρισαν τη χώρα. Παράλληλα, δημοσιεύεται μια σπάνια συνέντευξη με τον γιο του κληρικού που συγκρούστηκε με τον αγιατολάχ Χομεϊνί στα πρώτα χρόνια της ισλαμικής επανάστασης, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική σε μια κρίσιμη ιστορική περίοδο.

Το τεύχος συμπληρώνεται από ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για τις επικείμενες εκλογές στην Ουγγαρία, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν σε λίγες εβδομάδες και ενδέχεται να επηρεάσουν ευρύτερα τον πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων στην Ευρώπη.

Με έμφαση στην τεκμηρίωση και την ουσιαστική ανάλυση, το νέο Int. επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τις εξελίξεις που διαμορφώνουν τον σύγχρονο κόσμο.

