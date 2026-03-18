Αύξηση κατέγραψαν τα «κόκκινα» δάνεια που διαχειρίζονται οι λεγόμενοι servicers (Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις – ΕΔΑΔΠ) το τέταρτο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας τα 80,02 δισ. ευρώ. Η αύξηση ανήλθε σε 604 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 28,1 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, από 27,6 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου. Από αυτά, τα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκαν κατά 593 εκατ. ευρώ, ενώ 10,1 δισ. ευρώ αφορούν δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 31 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Παράλληλα, τα υπό διαχείριση δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 68 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου, φτάνοντας τα 10,5 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, τα δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα σημείωσαν μικρή μείωση κατά 57 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενα σε 41,3 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 28 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 15,8 δισ. ευρώ, ενώ τα στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 72 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενα σε 25,2 δισ. ευρώ.