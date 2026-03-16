Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Euroleague και ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για το ματς με την πρωτοπόρο της βαθμολογίας.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στη δύσκολη και μεγάλη σεζόν που έχει η ομάδα και στάθηκε στην αξία που έχει η αποφόρτιση των παικτών, με κάποιες στιγμές στις οποίες θα είναι λίγο πιο χαλαροί, ούτως ώστε να αποφευχθεί ο κορεσμός.

Οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου:

«Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζουμε κόντρα σε μια ομάδα που είναι σταθερή όλη τη σεζόν. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, οπότε δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα παιχνίδια. Προερχόμαστε από μία ήττα στη Μονακό που όλοι θεωρούσαν πως αν ήμασταν στοιχειωδώς σοβαροί θα κερδίζαμε αλλά χάσαμε. Δεν υπάρχει κάτι έξυπνο ή ειδική προσέγγιση. Παίζουμε με τον πρώτο της βαθμολογίας και θέλουμε να διατηρηθούμε ψηλά».

Για την ενέργεια που βγάζει στο γήπεδο: «Τώρα που πλησιάζεις προς το τέλος εκτιμάς περισσότερο το κάθε λεπτό στο παρκέ. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια δύσκολη και μεγάλη σεζόν. Βλέπουμε ο ένας τον άλλο περισσότερο από τις οικογένειές μας. Είναι σημαντικό να υπάρχουν στιγμές που θα νιώσουμε πιο χαλαροί για να περάσει το δύσκολο πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας. Αν είμαστε συνέχεια στην τσίτα, θα οδηγήσει σε κορεσμό. Πρέπει να υπάρχει και μια χαλάρωση και αυτό είναι που κάνω με τα παιδιά. Με όλα τα παιδιά είμαστε σε καλό μήκος κύματος. Είναι μια τεράστια σεζόν με πολλά πάνω, με πολλά κάτω, με πολλά ταξίδια. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα με το μυαλό στο μπάσκετ, γιατί θα υπάρξει κορεσμός».