Στη Λεωφόρο, σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε περισσότερο με στάση πριν από έναν μεγάλο σταθμό, ο Παναθηναϊκός βρήκε ένα μικρό αλλά αξιοσημείωτο κέρδος. Και αυτό άκουγε στο όνομα Τόνι Βιλένα. Ο Ολλανδός μέσος, ο ακριβοπληρωμένος και σχεδόν ξεχασμένος ποδοσφαιριστής του Τριφυλλιού, εμφανίστηκε ξανά στο προσκήνιο και, μέσα σε κάτι περισσότερο από δεκατρία λεπτά συμμετοχής, κατάφερε να θυμίσει γιατί κάποτε θεωρήθηκε μια σημαντική μεταγραφή.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, που διαχειρίστηκε το παιχνίδι με το μυαλό στραμμένο και στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση που ακολουθεί, έδωσε χρόνο σε πρόσωπα που δεν είχαν βρεθεί συχνά στο προσκήνιο. Η ενδεκάδα που παρέταξε ο Ισπανός τεχνικός είχε αρκετές αλλαγές, γεγονός που αναπόφευκτα επηρέασε τη συνοχή και τη «χημεία» της ομάδας. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Βιλένα ξεχώρισε.

Σε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής, ο 31χρονος μέσος είχε τρεις μεγάλες στιγμές, φλερτάροντας έντονα με τον ρόλο του game changer. Κινήθηκε με ενέργεια, έδειξε διάθεση να πάρει πρωτοβουλίες και άφησε την αίσθηση ότι τα… ψωμιά του δεν έχουν τελειώσει. Όχι βεβαίως στον Παναθηναϊκό, γιατί εκεί μοιάζει με τελειωμένη ιστορία.

Ένα ακόμη μικρό, αλλά σημαντικό στοιχείο για τον Παναθηναϊκό ήταν η συμμετοχή του Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Ισπανός μέσος πήρε λίγα λεπτά αγωνιστικού ρυθμού, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο ενόψει της ευρωπαϊκής μάχης που πλησιάζει με τη Μπέτις. Ακόμη κι αν χρειαστεί να αγωνιστεί για πέντε μόλις λεπτά στο «Καρτούχα» της Σεβίλλης, η παρουσία του ίσως αποδειχθεί καθοριστική.

Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Γιάγκουσιτς, επιστρέφοντας στη δράση μετά από ένα σερί αγώνων στους οποίους δεν είχε αγωνιστεί, ενώ ο Κότσαρης πραγματοποίησε άλλη μία αξιόπιστη εμφάνιση κάτω από τα δοκάρια. Ο Έλληνας τερματοφύλακας συνεχίζει να αποδεικνύει ότι αξίζει τη θέση του στο ρόστερ, προσφέροντας σταθερότητα κάθε φορά που καλείται να υπερασπιστεί την εστία της ομάδας.

Ωστόσο, όλα αυτά μοιάζουν πλέον με προοίμιο. Από το βράδυ της Κυριακής και μετά, το μυαλό όλων στο Τριφύλλι βρίσκεται αλλού. Η σκέψη ταξιδεύει ήδη στη Σεβίλλη, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα δώσει το παιχνίδι που μπορεί να καθορίσει μια ολόκληρη εποχή.

Η δεύτερη αναμέτρηση με τη Μπέτις δεν είναι απλώς ένα ακόμη ευρωπαϊκό ματς. Είναι, το παιχνίδι της χρονιάς, ίσως και της δεκαετίας. Ένα παιχνίδι στο οποίο μπορεί να γραφτεί ιστορία.

Και αν κρίνει κανείς από την εικόνα των Ανδαλουσιάνων απέναντι στη Θέλτα, αλλά και από τα αμυντικά κενά που συνεχίζουν να εμφανίζουν, ο Παναθηναϊκός έχει κάθε λόγο να πιστεύει. Να ελπίζει. Και να διεκδικήσει μέχρι τέλους την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League.