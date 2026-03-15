Η ισοπαλία στην έδρα του Πανσερραϊκού μοιάζει περισσότερο με ήττα για τον Άρη… Ένα συμπέρασμα το οποίο βγαίνει εύκολα από τα σκυμμένα κεφάλια μετά το τέλος του ματς, όπως φυσικά και από την ανάγκη που υπήρχε για τους βαθμούς.

Βέβαια, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα για τους Θεσσαλονικείς εάν δεν είχαν για ακόμη μία φορά τον Γιώργο Αθανασιάδη σε… mode κέρβερου κάτω από τα δοκάρια!

Ηδη μέσα στη σεζόν ο Μακεδονόας κίπερ έχει κρατήσει τον Άρη όρθιο ουκ ολίγες φορές. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, Βόλος και τώρα το ματς απέναντι στους Σερραίους.

Ο 32χρονος τερματοφύλακας πραγματοποίησε άλλη μία εντυπωσιακή εμφάνιση, προσθέτοντας ένα ακόμη highlight στο ενεργητικό του.

Πέντε καθοριστικές αποκρούσεις, όλες στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικότερα μετά την αποβολή του Τεχέρο, κατεβάζοντας ρολά μέχρι το φινάλε και τη μεγάλη ευκαιρία του Σοφιάνου. Εδώ βέβαια επενέβη και σε μια φάση του Πανσερραϊκού με τον Τεσέιρα που τελικά καταγράφηκε ως οφσάιντ.

Βάσει στατιστικής, αντιμετώπισε ευκαιρίες συνολικής αξίας xGoals 1,10 (!), ενώ είχε και 35 επαφές με την μπάλα. Νούμερο το οποίο είναι αρκετά μεγάλο για τερματοφύλακα. Έχει φτάσει όμως και στο Νο48 (!) φέτος.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία οδηγούν εύκολα στο συμπέρασμα ότι ο βαθμός της ισοπαλίας φέρει σε μεγάλο βαθμό τη δική του υπογραφή, κάτι που αναγνώρισαν και οι Μιχάλης Γρηγορίου και Σεζαρ Σαραγόσα με τα λόγια τους στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα.