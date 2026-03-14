Αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένονται βροχοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, το σκηνικό θα αλλάξει από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, με βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια έως και την Κυριακή.

Στην ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει: «Το επόμενο τριήμερο ο καιρός δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Από την Τρίτη (17/3), όμως, θα αρχίσουν βροχές, οι οποίες στο διάστημα από την Τρίτη (17/3) έως και την Πέμπτη (19/3) θα επηρεάσουν και την Αθήνα, χωρίς πάντως να έχουν ιδιαίτερη ένταση. Τα περισσότερα φαινόμενα φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν από την Τετάρτη (18/3) προς την Πέμπτη (19/3). Παράλληλα, από την Τετάρτη (18/3) θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, της τάξεως των 4 έως 5 βαθμών. Έτσι, από τους 17 με 18 βαθμούς θα οδηγηθούμε στους 13 με 14, ενώ θα επικρατήσουν και ισχυροί βοριάδες».

Η ανάρτηση Κολυδά

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΥ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-03-2026

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4, στο Ιόνιο από το μεσημέρι ενισχυόμενοι σε 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-03-2026

Στα δυτικά παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ με ενίσχυση από αργά το βράδυ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-03-2026

Στο νότιο Ιόνιο, τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και στην Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα, μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά από τις μεσημβρινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη καθώς και στα νότια τμήματα, κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια, της Πελοποννήσου και των Κυκλάδων.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ με ενίσχυση από το μεσημέρι στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.