Ένα βίντεο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να βήχει στη διάρκεια ηχογράφησης μηνύματος δημοσιεύθηκε κατά λάθος στο διαδίκτυο και στη συνέχεια διαγράφηκε από το Κρεμλίνο, προκαλώντας νέα συζήτηση για την κατάσταση της υγείας του.

Το στιγμιότυπο προερχόταν από δοκιμαστικό πλάνο της ομιλίας του 73χρονου Ρώσου προέδρου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και αναρτήθηκε στο κανάλι του Κρεμλίνου στο Telegram.

Τέσσερα λεπτά αργότερα το βίντεο αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε από μια «καθαρή» εκδοχή της ομιλίας του Πούτιν, χωρίς το στιγμιότυπο με την κρίση βήχα.

Στο αρχικό βίντεο, ο Πούτιν φαίνεται να σταματά στη μέση της πρότασης και να βήχει επανειλημμένα, κάνοντας παράλληλα χειρονομίες προς κάποιον που βρίσκεται εκτός πλάνου.

«Ξέρετε, ας το πω ξανά αυτό, γιατί… ο λαιμός μου είναι λίγο ερεθισμένος. Ναι, λίγο ερεθισμένος. Παραλίγο να αρχίσω να βήχω. Έχω μιλήσει πολύ σήμερα», είπε ο ηγέτης, σύμφωνα με την The Moscow Times.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων του Κρεμλίνου, αλλά διαγράφηκε ξαφνικά λίγα λεπτά αργότερα.

Λίγο αργότερα, η υπηρεσία Τύπου της ρωσικής προεδρίας δημοσίευσε μια μονταρισμένη εκδοχή του βίντεο, η οποία είχε περίπου τη μισή διάρκεια και στην οποία ο Πούτιν εμφανίζεται να μιλά κανονικά.

Στο τελικό μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος επαινεί τις γυναίκες για την ικανότητά τους να «γοητεύουν με την ομορφιά και τη χάρη τους, ενώ παράλληλα δείχνουν εργατικότητα, αποφασιστικότητα και αντοχή».