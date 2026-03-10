Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής πυραύλων στην πόλη Μπριάνσκ, εντός της ρωσικής επικράτειας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στόχος της επιχείρησης ήταν το εργοστάσιο στο Μπριάνσκ, το οποίο παράγει συστήματα ελέγχου για όλους τους τύπους πυραύλων που χρησιμοποιούνται από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ο ίδιος έκανε τις δηλώσεις αυτές σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπριάνσκ, Αλεξάντερ Μπογκομάζ, ανέφερε ότι η ουκρανική πυραυλική επίθεση προκάλεσε θύματα και τραυματισμούς στην περιοχή.

Ρωσική επίθεση με drones σε Χάρκοβο και Ντνίπρο

Ρωσική επίθεση με drones σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας εναντίον του Χαρκόβου και της Ντνίπρο, προκαλώντας τον τραυματισμό περισσότερων από 20 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Στο Χάρκοβο, ρωσικό drone χτύπησε περιοχή κοντά σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών, τραυματίζοντας επτά άτομα. Όπως ανέφεραν ο δήμαρχος Ίχορ Τερέχοβ και η αστυνομία, από την έκρηξη έσπασαν τζάμια και προκλήθηκαν πυρκαγιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Τερέχοβ σημείωσε ότι δεύτερη επίθεση με drone στην πόλη είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ανθρώπων, όταν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε σε δρόμο ανάμεσα σε κτίρια.