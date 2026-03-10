Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκαταλέγεται στα πρώτα μέλη που τιμήθηκαν με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, μια διάκριση που απονέμεται σε προσωπικότητες οι οποίες έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Ο «Greek Freak» θεωρείται ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες στον κόσμο και αγωνίζεται στο NBA με τους Milwaukee Bucks. Ο Έλληνας σταρ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα του NBA το 2021, ενώ έχει αναδειχθεί δύο φορές πολυτιμότερος παίκτης της λίγκας.

Τα ονόματα των πρώτων τιμηθέντων ανακοινώθηκαν από την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο.

Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας έχουν ανακηρυχθεί

José Andrés, σεφ και ιδρυτής της ΜΚΟ «World Central Kitchen»

Γιάννης Αντετοκούνμπο, καλαθοσφαιριστής

Marc Gjidara, νομικός και ακαδημαϊκός

Sandra Lejniece, ιατρός, επιστήμονας και ακαδημαϊκή ηγέτιδα

Oleksandra Matviichuk, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Viviane Reding, πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου και πρώην βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Paul David Hewson (Bono), David Howell Evans, Adam Charles Clayton και Laurence Joseph Mullen Jr., μουσικοί και μέλη του συγκροτήματος U2

“Η Ευρώπη χτίστηκε πάντα από ανθρώπους. Ανθρώπους που γεφυρώνουν διαφορές, καταρρίπτουν εμπόδια, ανατρέπουν δικτατορίες και ξεπερνούν κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή δέσμευση αξίζει να τιμάται. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας τιμούμε εκείνους που δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά συνέβαλαν στο να οικοδομηθεί”, δήλωσε η Πρόεδρος Μέτσολα κατά την ανακοίνωση των πρώτων βραβευθέντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα εξέχοντα μέλη για το ΕυρωπαΪκό Τάγμα Αξίας βρίσκονται η πρώην Καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολντίμιρ Ζελένσκι και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, Λεχ Βαλέσα. Δείγμα της απόλυτης υπερηφάνειας που προσφέρει για μία ακόμα φορά στη χώρα μας ο Γιάννης.