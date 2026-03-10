Η Γη κατέγραψε τον πέμπτο θερμότερο Φεβρουάριο στην ιστορία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Copernicus για την Κλιματική Αλλαγή.

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες έφτασαν τους 1,49°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα — μόλις ένα δέκατο του βαθμού κάτω από το όριο των 1,5°C της Συμφωνίας των Παρισίων — ενώ ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες έπληξαν τη δυτική Ευρώπη.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία του επιφανειακού αέρα τον Φεβρουάριο ανήλθε σε 13,26°C, δηλαδή 0,53°C υψηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, σύμφωνα με τον κλιματικό παρατηρητή της ΕΕ. Οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας ήταν οι δεύτερες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί για τον μήνα, ενώ η έκταση του θαλάσσιου πάγου της Αρκτικής μειώθηκε στο τρίτο χαμηλότερο επίπεδο, 5% κάτω από τον μέσο όρο.

Ακραία φαινόμενα στην Ευρώπη

Ο καιρός του Φεβρουαρίου χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιθέσεις σε όλη την ήπειρο. Η δυτική και νότια Ευρώπη γνώρισε θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο και συνεχείς βροχοπτώσεις, ενώ η Σκανδιναβία, οι χώρες της Βαλτικής και η βορειοδυτική Ρωσία βίωσαν ψυχρότερες συνθήκες. Η μέση θερμοκρασία της Ευρώπης ήταν μεταξύ των τριών ψυχρότερων Φεβρουαρίων των τελευταίων 14 ετών.

«Εξαιρετικά ατμοσφαιρικά ρεύματα — στενές ζώνες πολύ υγρού αέρα — έφεραν ρεκόρ βροχοπτώσεων και εκτεταμένες πλημμύρες στη δυτική και νότια Ευρώπη», δήλωσε η Samantha Burgess, στρατηγική επικεφαλής για το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων, που λειτουργεί το Copernicus.

Εννέα ονομαστές καταιγίδες έπληξαν τη δυτική Μεσόγειο από τις 16 Ιανουαρίου έως τις 17 Φεβρουαρίου, πλήττοντας κυρίως την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο. Η καταιγίδα Nils προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων σε Γαλλία και Ισπανία, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και οδηγώντας σε μαζικές ακυρώσεις μεταφορών.

Στο Μαρόκο, πλημμύρες από καταιγίδες όπως οι Leonardo και Marta προκάλεσαν 43 θανάτους, εκτόπισαν 300.000 ανθρώπους και πλημμύρισαν 110.000 σπίτια, σύμφωνα με την ομάδα World Weather Attribution. Η Πορτογαλία κατέγραψε έξι θανάτους κατά τη διάρκεια της καταιγίδας Kristin, που συνοδεύτηκε από ανέμους έως 202 χλμ/ώρα.

Η κλιματική αλλαγή ενισχύει την ένταση των φαινομένων

Έρευνα της πρωτοβουλίας World Weather Attribution στα τέλη Φεβρουαρίου έδειξε ότι οι ημέρες με τις πιο έντονες βροχοπτώσεις είναι πλέον περίπου κατά ένα τρίτο πιο ισχυρές από ό,τι στην προβιομηχανική εποχή, όταν οι θερμοκρασίες ήταν 1,3°C χαμηλότερες. Οι επιστήμονες εντόπισαν ότι ένα σύστημα υψηλής πίεσης πάνω από τη Σκανδιναβία «μπλόκαρε» τα καιρικά συστήματα, κατευθύνοντας «καταιγίδα μετά από καταιγίδα» προς τη δυτική Ευρώπη, ενώ τα θερμότερα νερά του Ατλαντικού «υπερφόρτισαν» την υγρασία.

«Αυτό είναι ακριβώς πώς φαίνεται η κλιματική αλλαγή: μετεωρολογικά φαινόμενα που παλιότερα ήταν πιο διαχειρίσιμα μετατρέπονται τώρα σε πιο επικίνδυνες καταστροφές», δήλωσε η Friederike Otto, επιστήμονας κλίματος στο Imperial College του Λονδίνου και συγγραφέας της μελέτης.

Πιο υγροί χειμώνες τα επόμενα χρόνια

Ξεχωριστή έρευνα του Πανεπιστημίου Newcastle διαπίστωσε ότι οι χειμερινές βροχοπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνονται κατά περίπου 7% για κάθε βαθμό υπερθέρμανσης — ρυθμός που ξεπερνά τις προβλέψεις των παγκόσμιων κλιματικών μοντέλων κατά περίπου δύο δεκαετίες. Σύμφωνα με το UK Met Office, η συχνότητα υγρών χειμώνων όπως ο 2023-24 έχει μεταβληθεί από μία φορά κάθε 80 χρόνια σε μία φορά κάθε 20 χρόνια, υπό τα τρέχοντα επίπεδα υπερθέρμανσης.

«Τα ακραία φαινόμενα του Φεβρουαρίου 2026 αναδεικνύουν τις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την επιτακτική ανάγκη για παγκόσμια δράση», τόνισε ο Burgess.