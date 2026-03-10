Από τη συνάντηση κορυφής Ελλάδας – Γαλλίας – Κύπρου ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στο ΕΡΤnews. Ήταν «μία σημαντική συνάντηση, έρχεται σε συνέχεα μίας δυναμικής πρωτοβουλίας της χώρας μας και του πρωθυπουργού με την Κύπρο, η οποία (πρωτοβουλία), ταυτόχρονα, τράβηξε και λίγο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από τις πρώτες ημέρες αμηχανίας της ΕΕ, το εθνικά επιβεβλημένο καθήκον της χώρας μας να ανταποκριθεί στο αίτημα των Κυπρίων αδελφών μας κινητοποίησε άλλες χώρες της ΕΕ και στο αμυντικό επίπεδο και στο επίπεδο των μέτρων που χρειάζονται για την ευρωπαϊκή οικονομία», ήταν η εισαγωγική τοποθέτηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, ο οποίος υπογράμμισε, επίσης, της «παραδοσιακά καλές σχέσεις» που έχει η χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ταυτόχρονα «συνομιλεί με τις αραβικές χώρες και με το Ισραήλ. Έχει έναν ευρύτερο ρόλο στην περιοχή στην περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας -κι αυτό δεν πρέπει να το υποτιμούμε», επεσήμανε.

«Χωρίς να φωνάζουμε, εμείς κάνουμε αυτό που επιβάλλει το εθνικό καθήκον, αλλά παίζουμε και τον ρόλο μας στην περιοχή», ανέφερε αναδεικνύοντας, παράλληλα, τη «σημαντική αναβάθμιση στον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας, και στην ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ αλλά και της χώρας μας».

Για την τιμή του φυσικού αερίου, ειδικότερα, ο κ. Κοντογεώργης προχώρησε σε δύο παρατηρήσεις: Πρώτον, ότι βρίσκεται σήμερα στην τιμή που ήταν πέρυσι τέτοια εποχή χωρίς κρίση, και δεύτερον, ότι αυτή η τιμή είναι οκτώ φορές κάτω από την τιμή που ήταν όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, «η διάρκεια και η ένταση της κρίσης θα προσδιορίσουν και τα εργαλεία που θα ενεργοποιηθούν».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, «δεν αργεί η ώρα των αποφάσεων. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Τα μέτρα θα έχουν ως απόλυτη προτεραιότητα την αποτροπή του φαινόμενου της αισχροκέρδειας». «Θα υπάρξει ένα πλαίσιο μέτρων που θα βοηθήσει και στον έλεγχο της αγοράς πέραν της καλής δουλειάς που κάνει η Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και ταυτόχρονα ένα πλαίσιο μέτρων που θα μας βοηθήσει να μην έχουμε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Πέραν της κοινωνικής υπευθυνότητας, θεωρώ αδιανόητο σε τέτοιες συνθήκες κάποιοι να σκεφτούν να κερδοσκοπήσουν. Εκεί θα είναι πολύ αποφασιστική η παρέμβαση της κυβέρνησης», διεμήνυσε χαρακτηριστικά και έκανε λόγο για «επεξεργασμένη δουλειά από τα συναρμόδια υπουργεία».

Στη συνέχεια της συνέντευξης τέθηκε το θέμα των δημοσκοπήσεων. «Το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση καταγράφει μία σταδιακή αύξηση των ποσοστών της», ήταν το πρώτο σχόλιο του υφυπουργού, ο οποίος έκανε λόγο για ευρύτερη αποδοχή της κυβέρνησης από τους πολίτες. «Εκεί αναγνωρίζω και την ανάγκη σταθερότητας και την ανάγκη να υπάρχει την επόμενη ημέρα μια ηγεσία που θα μπορεί να χειρισθεί καταστάσεις, να βελτιώσει τη ζωή των συμπολιτών μας», σημείωσε.

Επαναλαμβάνοντας, δε, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, παρατήρησε πως «σε μία εποχή που οι κρίσεις έχουν αποκτήσει χαρακτήρα κανονικότητας, δεν μπορείς να κάνεις ευκαιριακούς σχεδιασμούς. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται για τέσσερα χρόνια για να φανούν τα αποτελέσματα των πολιτικών τους, για να κάνουν μεταρρυθμίσεις και να κριθούν για όλα αυτά, για να πουν τι θα κάνουν στη συνέχεια και ταυτόχρονα να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε αυτά τα οποία εκτάκτως παρουσιάζονται».

Επιπροσθέτως, «όποιος έχει στο μυαλό του τέτοιους σχεδιασμούς ή τέτοιες σκέψεις και σενάρια θα έλεγα να τα αφήσει στην άκρη. Έχουμε μπροστά μας δουλειά και βέβαια μας ενδιαφέρει πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, πώς θα βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε ό,τι μπορεί να χρειασθεί και να παραστεί ανάγκη. Και πώς θα διαφυλάξουμε το εθνικό συμφέρον εν τη ευρεία έννοια μέσα σε ένα περιβάλλον που η χώρα μας έχει φωνή, έχει ισχύ και μπορεί να υπερασπίζεται τα δίκαιά της».

Σύμφωνα με τον κ. Κοντογεώργη, η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι όταν υπήρξε ανάγκη βοήθησε αποτελεσματικά. «Σίγουρα υπάρχουν σκέψεις» για το πώς θα είναι πιο αποτελεσματικά τα μέτρα. «Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και πάντα μέσα στα όρια αντοχής της ελληνικής οικονομίας», κατέληξε.