Για χιλιάδες Έλληνες το όνειρο για μία θέση στο Δημόσιο παραμένει ζωντανό, γι’ αυτό και την κυνηγούν, χτυπώντας κάθε χρόνο την… πόρτα του ΑΣΕΠ.

Τα παραδείγματα που δείχνουν πως το Δημόσιο είναι για πολλούς Έλληνες μονόδρομος είναι αρκετά. Αυτό, τουλάχιστον, δείχνουν τα στοιχεία κάθε φορά που μια προκήρυξη για θέσεις στο ευρύτερο Δημόσιο βγαίνει στον… αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αιτήσεις που συγκεντρώνονται είναι πολλαπλάσιες – ακόμη και 200πλασιες (!) – του αριθμού των θέσεων που προκηρύσσονται. Άλλωστε, το Δημόσιο για τους περισσότερους υποψήφιους είναι μία άκρως συνειδητή επιλογή.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της προκήρυξης 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 510 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Η προκήρυξη αφορά τις κατηγορίες της Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Είναι ενδεικτικό πως για τις θέσεις αυτές υποβλήθηκαν συνολικά 17.673 αιτήσεις.

Σύμφωνα δε, με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή, από το σύνολο των αιτήσεων, οι οποίες υπεβλήθησαν, οι 10.888 αφορούσαν υποψήφιους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ενώ οι υπόλοιπες 6.785 Πανεπιστημιακής. Σε ό, τι αφορά, την ηλικιακή κατανομή των υποψηφίων για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, η πλειονότητα ανήκουν στην ομάδα των 41 – 50 ετών, καταγράφοντας ποσοστό 33,5%. Ακολουθούν οι υποψήφιοι 31 – 40 ετών, με ποσοστό 27,4% και οι 51 ετών και άνω (21,8%). Τελευταίοι έρχονται οι πιο νέοι υποψήφιοι, κάτω των 30 ετών, οι οποίοι σημείωσαν ποσοστό 17,3%.

Ανάλογης αποδοχής έχουν τύχει και παλαιότερες προκηρύξεις. Υπενθυμίζεται πως στην περίπτωση της προκήρυξης 2Κ/2022 για 473 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Μετανάστευσης μέσω ΑΣΕΠ, υπεβλήθησαν συνολικά 33.939 αιτήσεις. Κι αν κάποιος θεωρήσει πως ο… συνωστισμός για μία θέση στο Δημόσιο αφορά αποκλειστικά και μόνο μόνιμες θέσεις, αρκεί να ρίξει μια ματιά στη συμμετοχή που έχουν οι προκηρύξεις για συμβάσεις ορισμένου χρόνου.