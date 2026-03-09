Ο Λούκα Ντόντσιτς βρέθηκε στο επίκεντρο της αναμέτρησης ανάμεσα στους Λέικερς και τους Νικς, όχι μόνο για την εμφάνισή του, αλλά και για την έντονη αντίδρασή του σε απόφαση των διαιτητών.

Οι Λέικερς πήραν τη νίκη με 110-97, με τον Σλοβένο σταρ να είναι από τους κορυφαίους του αγώνα. Ο Ντόντσιτς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 35 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στο θετικό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, δημιουργήθηκε ένταση στο παρκέ. Ο Ντόντσιτς θεώρησε ότι δέχθηκε επιθετικό φάουλ από τον Μοχάμεντ Ντιαβάρα, όμως οι διαιτητές δεν καταλόγισαν κάποια παράβαση και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε τον εκνευρισμό του Σλοβένου, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα και έκανε τη γνωστή χειρονομία που παραπέμπει σε χρήματα προς την κατεύθυνση των διαιτητών, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη φάση.