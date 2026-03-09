Η νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι αποκαλύπτει τα οφέλη του πλεξίματος, της κηπουρικής και άλλων δημιουργικών ασχολιών.

Μια μεγάλη, μακροχρόνια μελέτη του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι έδειξε ότι οι γυναίκες που ασχολούνται τακτικά με παραδοσιακά χόμπι, όπως πλέξιμο, ράψιμο, κέντημα ή κηπουρική, έχουν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής — μέχρι και οκτώ χρόνια περισσότερο κατά μέσο όρο σε σύγκριση με γυναίκες που δεν συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι οι δραστηριότητες αυτές λειτουργούν σαν φυσική «ηρεμιστική» μέθοδος για το νευρικό σύστημα. Η επαναλαμβανόμενη κίνηση των χεριών και η συγκέντρωση στη λεπτομέρεια δημιουργούν ένα είδος διαλογισμού, μειώνοντας τα επίπεδα άγχους και ενισχύοντας τη συναισθηματική ισορροπία. Ταυτόχρονα, η δημιουργία κάτι απτού — είτε πρόκειται για ένα πλεκτό κασκόλ είτε για ένα ανθισμένο παρτέρι — προσφέρει αίσθημα ολοκλήρωσης, σκοπού και αυτοπεποίθησης, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς μεγαλώνουμε.

Η πνευματική διάσταση των δραστηριοτήτων αυτών είναι επίσης κρίσιμη. Η συμμετοχή σε τακτικές, δημιουργικές ασχολίες ενεργοποιεί τον εγκέφαλο, υποστηρίζοντας μνήμη, προσοχή και γνωστική ευελιξία, ενώ μειώνει τον κίνδυνο πτώσης νοητικών λειτουργιών με την πάροδο του χρόνου. Η συνέπεια και η ρουτίνα που προσφέρουν αυτά τα χόμπι βοηθούν επίσης στην οργάνωση της καθημερινότητας, ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα και την αυτονομία των γυναικών.

Συνολικά, η μελέτη αναδεικνύει ότι απλές, δημιουργικές δραστηριότητες που πολλοί θεωρούν παλιές ή παραδοσιακές, έχουν βαθιά θεραπευτική επίδραση, παρέχοντας συναισθηματική σταθερότητα, νοητική διέγερση και μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία. Αυτή η επιστημονική επιβεβαίωση φέρνει στο προσκήνιο τη σημασία των καθημερινών μικρών πραγμάτων που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και τη μακροζωία, επιβεβαιώνοντας ότι η δημιουργικότητα και η φροντίδα για τον εαυτό είναι πολύτιμες συνήθειες σε κάθε ηλικία.