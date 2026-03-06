Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι επισκέφθηκε τη γραμμή του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ, τονίζοντας πως η Ρωσία προετοιμάζεται για την εαρινή της επίθεση στην περιοχή.

«Σήμερα επισκεπτόμαστε την περιοχή του Ντονέτσκ, τη γη μας και τους πολεμιστές μας» ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, δημοσιεύοντας βίντεο από την πόλη Ντρουζκίβκα. «Είναι σημαντικό που οι θέσεις μας είναι ισχυρές. Το κακό πρέπει να σταματήσει. Αυτό ακριβώς κάνουν οι Ουκρανοί εδώ στο Ντονμπάς», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.