Ο Άρης… μετακομίζει σήμερα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την τελική «πρόβα» της μεθαυριανής (07/03) αναμέτρησης με τον Ατρόμητο. Και όλα τα βλέμματα, φυσιολογικά, στρέφονται στις δοκιμές του Μιχάλη Γρηγορίου. Εκεί, όπου υπάρχει ένα σημείο αναφοράς και αυτό δεν είναι άλλο από τον Μπενχαμίν Γκαρέ.

O Αργεντινός άσσος χρειάστηκε μόλις 114 λεπτά για το πρώτο του γκολ στα κιτρινόμαυρα και συνολικά 249′ για να αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς στη γραμμή κρούσης της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη. Για αυτό και αποτελεί την πιο πολυσυζητημένη μεταγραφή του χειμώνα.

Ο δανεισμός του από τη Βάκο Ντα Γκάμα ήταν… εκτός προγράμματος. Το πλάνο της ομάδας ήταν αρχικά να πάρει έναν εξτρέμ, φέρνοντας από νωρίς τον Οτμάν Μπουσαΐντ. Ωστόσο ο Ρούμπεν Ρέγες θεώρησε ότι με τον Γκαρέ υπάρχει η ευκαιρία μίας επιλογής που θα αναβαθμίσει τον Άρη επιθετικά. Οπως, δηλαδή, φαίνεται να κάνει στα τελευταία δύο ματς, ακόμα και αν στη Λεωφόρο αγωνίστηκε ως «10άρι» και όχι στα εξτρέμ όπου είναι η φυσική του θέση.

Αυτό είναι και το βασικό ερωτηματικό για το επερχόμενο ματς. Δηλαδή η θέση στην οποία θα τον αξιοποιήσει ο Γρηγορίου ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να επιστρέψει ο Άρης στις νίκες. Αυτή η απόφαση θα καθορίσει και την τελική διαμόρφωση της επιθετικής τριάδας, με τον Πέρεθ κατά κύριο λόγο και για τον Μπουσαΐντ από εκεί και μετά να ερίζουν για μία θέση.