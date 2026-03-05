Με μία ανάρτηση στα social media σχολίασε τα γεγονότα του αγώνα Κηφισιά – ΠΑΟΚ ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Ο ισχυρός άνδρας των «ερυθρόλευκων» δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανιζόταν ο Στράτος Διονυσίου, συνοδευόμενο από το γνωστό τραγούδι «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση ερμηνεύτηκε ως έμμεσο σχόλιο για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι της Νίκαιας, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-1 της Κηφισιάς, έχοντας κερδίσει δύο πέναλτι.

Ιδιαίτερα συζητήθηκε η απόφαση για το δεύτερο πέναλτι υπέρ των «ασπρόμαυρων», το οποίο ουσιαστικά άλλαξε τη ροή του αγώνα. Ο Γερεμέγεφ εκτέλεσε από την άσπρη βούλα και διαμόρφωσε το 2-1, δίνοντας προβάδισμα στον ΠΑΟΚ.

Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο Κώστας Καραπαπάς: