Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών της Γερμανίας (BND) κατηγόρησε τη Μόσχα ότι κρύβει το πραγματικό κόστος του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Ρωσίας ήταν 2,36 τρισ. ρούβλια (30,45 δισ. δολάρια), μεγαλύτερο από αυτό που ανακοινώθηκε επίσημα.

Σε ανάρτησή της στο LinkedIn, η BND αναφέρει ότι οι δυτικές κυρώσεις είχαν «καθαρό αποτέλεσμα» στη ρωσική οικονομία, παράλληλα με σημαντικά χαμηλότερα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω της απότομης πτώσης των παγκόσμιων τιμών.

«Ο Πούτιν θυσιάζει το οικονομικό μέλλον της Ρωσίας για τους αυτοκρατορικούς του στόχους», αναφέρει η BND.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η μείωση των εσόδων και το αυξανόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού ήταν «συνήθεις δυσκολίες» και επιδεχόμενες διόρθωση χάρη στη συνολική μακροοικονομική σταθερότητα.

Τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο, το κύριο εξαγώγιμο προϊόν, έχουν μειωθεί επειδή η Μόσχα έχει αναγκαστεί να το πωλεί με μεγάλη έκπτωση στις παγκόσμιες αγορές λόγω των δυτικών κυρώσεων και των πιέσεων που ασκούν οι ΗΠΑ στους μεγάλους αγοραστές.

Η BND υπολόγισε το ομοσπονδιακό έλλειμμα του προϋπολογισμού της Ρωσίας στα 8,01 τρισ. ρούβλια σε σύγκριση με το επίσημο ποσό των 5,65 τρισ. που αντιστοιχεί στο 2,6% του ΑΕΠ. Δεν παραθέτει λεπτομερείς υπολογισμούς για το πώς κατέληξε στο ποσό αυτό και δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για περαιτέρω σχόλια.

Το ενιαίο έλλειμμα του προϋπολογισμού της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει τους περιφερειακούς προϋπολογισμούς, επιδεινώθηκε σημαντικά το 2025, φτάνοντας τα 8,3 τρισ. ρούβλια ή στο 3,9% του ΑΕΠ, 2,6 φορές περισσότερο από ό,τι το 2024 λόγω της μείωσης των εσόδων και της αύξησης των δαπανών.

Το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει σχολιάσει τους ισχυρισμούς της BND.

Μια πηγή προσκείμενη στη ρωσική κυβέρνηση είχε δηλώσει στο Reuters τον Φεβρουάριο ότι η κατάσταση του προϋπολογισμού της Ρωσίας επιδεινώνεται απότομα.

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί ραγδαία μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά η άνοδος εξακολουθεί να μην επαρκεί για την εξισορρόπηση του ρωσικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.